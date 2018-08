"Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l'hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata". Lo dice in esclusiva a News Mediaset Maria Marangolo , infermiera della Asl genovese, che la mattina del 14 agosto si trovava a una fermata dell'autobus, e ha assistito al momento al crollo del ponte Morandi. "Erano le 11.36, perché ho ancora il messaggio di richiesta di aiuto che ho inviato a un amico", spiega la donna intervistata dall'inviato Enrico Fedocci.

La donna ha confermato di essere intenzionata a testimoniare, se ce ne sarà bisogno, anche di fronte ai magistrati. "Mi sono decisa a raccontare anche se ero scioccata - afferma - perché le vittime meritano che sia fatta luce su quanto successo, ho sentito tante versioni in queste ore ma alcune non corrispondono alla verità".



L'infermiera aveva appena smontato dal turno di lavoro e aveva cercato riparo dalla pioggia sotto la pensilina della fermata del bus. "Stavo guardando in alto, proprio verso il ponte, nel momento in cui e' successa la tragedia. Tutto sarà durato al massimo 15 secondi".