Crollo ponte, lunedì consegna dei primi alloggi agli sfollati | Conte: "Il governo è con i genovesi non solo a parole"

Le persone che per motivi di sicurezza sono state costrette a lasciare le proprie case in seguito al crollo del ponte potranno usufruire gratis del trasporto taxi per recarsi presso le proprie abitazioni ogni volta che devono recuperare oggetti personali o di qualsiasi altro tipo. Lo hanno deciso l'amministrazione comunale e la Cooperativa Radio Taxi che ha messo a disposizione anche un numero telefonico da contattare in caso di necessità. Le persone saranno accompagnate negli appartamenti da personale della protezione civile e dai vigili del fuoco.

Conte: "Non lasciamo sola Genova" - "Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti". Così il premier Giuseppe Conte ha sottolineato l'impegno dell'esecuitvo nell'affrontare la tragedia del 14 agosto. "Nell'immediatezza del crollo - ha scritto su Facebook - avevamo stanziato 5 milioni di euro per gestire lo stato di emergenza e sabato il Consiglio dei ministri ha stanziato altri 28 milioni e 470 mila euro. Soldi che, come richiesto e quantificato dalla Regione Liguria, serviranno per realizzare gli interventi urgenti per la viabilità alternativa, per potenziare il sistema dei trasporti e per individuare sistemazioni abitative per i tanti nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni considerate a rischio. Il governo ha messo a disposizione i fondi necessari, ma adesso pretendiamo che si faccia in fretta e che sia data una dimora a queste persone. Abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto e faremo ancora tanto altro. Non lasciamo sola Genova".