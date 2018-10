Crollo ponte, l'Ue: "Offriamo il nostro aiuto a Genova"

L'Italia riceverà l'aiuto dell'Unione europea per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova e la gestione del post-crollo. Lo ha annunciato la Commissaria europea Violeta Bulc, giunta nella città ligure con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. "Sono qui per onorare la memoria delle vittime, per un tributo alle famiglie che hanno sofferto per questa grande tragedia e per offrire l'aiuto dell'Europa", ha dichiarato.