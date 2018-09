Crollo ponte, il sindaco Bucci: questo è il nostro Ground Zero

"Per noi genovesi il crollo del Morandi è stata una tragedia terribile. Come ground zero per New York, città che ha saputo uscire dal disastro molto bene. Noi vogliamo fare la stessa cosa. Genova non è in ginocchio. Oggi ricordiamo le vittime e pensiamo alla ricostruzione per uscire dalla tragedia con la città più forti e grande di prima". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci.