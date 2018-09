Crollo ponte Genova, saranno due gli incidenti probatori

Saranno due gli incidenti probatori nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova che ha causato la morte di 43 persone. Il primo è quello chiesto dalla Procura per garantire la rimozione delle macerie e la catalogazione dei reperti. Il secondo servirà a capire le cause del crollo e potrebbe essere programmato in autunno inoltrato.