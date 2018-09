Genova, Gemme: "Otto mesi mi sembrano pochi per la ricostruzione del ponte"

"Otto mesi mi sembrano francamente pochi" per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova. Lo ha detto Claudio Andrea Gemme , in procinto di essere nominato commissario straordinario per la gestione del dopo-crollo del viadotto . "Cosa prometto? Impegno, grande dedizione e una costruzione rapida salvaguardando il patrimonio culturale e logistico della città . Quando avrò il progetto in mano mi esprimerò", ha aggiunto il manager di Fincantieri .

"Dobbiamo cercare di capire esattamente come sarà l'evoluzione del dossier e io non ho idea delle tempistiche in questo momento", ha sottolineato Gemme. "Il decreto l'ho letto e riletto, cercherò di capire quali sono i processi migliori per semplificare le attività. Dobbiamo dar vita a un percorso veloce", ha proseguito il manager di Fincantieri.



Codacons: "Nomina Gemme a rischio ricorsi" - L'eventuale nomina di Claudio Andrea Gemme a commissario straordinario potrebbe però essere annullata dall'Autorità anticorruzione, o portare a ricorsi in tribunale da parte di aziende concorrenti a Fincantieri, con conseguenti ritardi sui tempi della ricostruzione del viadotto. Lo afferma il Codacons, invitando il governo a rivedere la propria decisione in merito.