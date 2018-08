Crollo ponte, Di Maio: "Per Autostrade fu fatta leggina di notte"

"Nello 'Sblocca Italia' del 2015 fu inserita di notte una leggina che prolungava la concessione a Autostrade in barba a qualsiasi forma di concorrenza". A dirlo è il vicepremier, Luigi Di Maio, parlando del crollo del ponte Morandi a Genova. E sostiene che quella "leggina" venne fatta "per finanziare le campagne elettorali. A me la campagna non l'ha pagata Benetton e sono libero di rescindere questi contratti".