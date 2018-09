Crollo ponte, botta e risposta tra Toti e il ministro Toninelli sulla ricostruzione

A margine della Fiera del Levante di Bari, Di Maio ha voluto ribadire la linea del governo. "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare", ha detto parlando con i giornalisti. "Per quanto ci riguarda il ponte Morandi lo deve ricostruire un'azienda di Stato come Fincantieri, perché dobbiamo monitorare cosa si farà". Scontro tra Toti e Toninelli - Ma sulla questione è scontro tra il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Io non voglio fare polemiche, la mia unica richiesta al governo è facciamo in fretta", ha spiegato Toti che continua a dialogare con Autostrade in contrapposizione alla linea dell'esecutivo. "Più che brutte sorprese per Autostrade - ha aggiunto - da Di Maio vorrei belle sorprese per i cittadini di Genova". "Si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio. Non faccia politica su Genova", è la replica di Toninelli. "Autostrade sborserà il danaro, come suo dovere, ma non ricostruirà il ponte che ha fatto crollare".

Toti: "Polemiche non ritardino il cantiere" - Le case agli sfollati "sono quasi tutte già assegnate", ha risposto Toti parlando a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio. "Pretendo - ha poi aggiunto - che polemiche politiche e i contenziosi giudiziari non ritardino neanche per mezz'ora i lavori del cantiere che partiranno dopo il dissequestro. Mi sembra che Toninelli dovrebbe preoccuparsi di altro da quello che fa Toti, si occupi del suo ministero, visto che la composizione della commissione del Mit è piuttosto complicata e i commissari ruotano più rapidamente che giocatori in una partita di calcio".



Le dimissioni di Santoro: era indagato - Il riferimento è alle dimissioni dell'ingegner Bruno Santoro, che figura tra gli indagati per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e omicidio stradale. A comunicare la decisione è stato il ministero dei Trasporti, ricordando che il professionista "non ebbe competenza alcuna sul progetto di manutenzione straordinaria presentato da Autostrade" per il viadotto genovese. Santoro .



Sulle due consulenze filmate da Santoro per Autostrade negli anni scorsi, il dicastero di Porta Pia ha spiegato "che i collaudi delle opere in concessione vengono regolarmente effettuati dalle strutture del concedente a spese del concessionario. E si conferma che gli incarichi dell'ingegner Santoro sono stati debitamente autorizzati anni fa dall'amministrazione, all'epoca in cui Santoro era in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici".



Via libera della procura ai sensori per il monitoraggio - La procura di Genova ha dato il nulla osta per partire con le operazioni di installazione dei sensori utili per il monitoraggio dei monconi del ponte Morandi. Il sostituto procuratore Stefano Terrile lo ha comunicato al commissario per l'emergenza di ponte Morandi, Giovanni Toti. Era un passaggio indispensabile per far partire i lavori. La commissione tecnica ha già individuato la ditta.