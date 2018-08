Crollo ponte, Bagnasco: "Le opere non sono eterne, pensiamoci"

Sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi "giudicheranno e valuteranno tecnici e magistratura". Lo dice il cardinale di Genova Angelo Bagnasco, lanciando un avvertimento: "Certo è che è venuto alla coscienza del mondo intero che i nostri manufatti moderni non hanno una vita indefinita e d'ora in avanti bisognerà tener conto di questo perché una tragedia simile non succeda mai più".