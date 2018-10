Crollo ponte a Genova, Bucci: "Sfollati potranno rientrare il 18/19 ottobre"

Gli sfollati delle case sotto al ponte Morandi di Genova crollato il 14 agosto potranno rientrare brevemente nei loro alloggi per recuperare i propri beni a partire dal 18/19 ottobre. Lo ha annunciato il sindaco commissario Marco Bucci : "Giovedì gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Sarà una operazione complessa, che durerà 15-20 giorni".

Bucci ha spiegato che ciascun nucleo familiare sarà accompagnato da tre vigili del fuoco, due in casa e uno a terra. Per completare le operazioni avranno due ore di tempo. Potranno utilizzare un carrello mobile per il trasporto dei beni. "La priorità è sugli oggetti, ma sono decisioni personali. E' un ottimo piano, il comitato è soddisfatto. Si partirà dalle case esterne per poi avvicinarsi a quelle sotto il ponte". Il piano prevede che ogni nucleo familiare abbia a disposizione 50 scatoloni "ma non è rigido". Riguardo alla possibilità che una famiglia possa recarsi più volte nell'appartamento, Bucci ha tagliato corto: "Intanto cominciamo da questo giro, poi vedremo".