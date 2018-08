Crollo Genova, Toti: demoliremo tutto il ponte, piano di abbattimento tra 5 giorni

"Le esigenze di giustizia non bloccheranno i lavori" - "Come richiesto da una lettera che sollecitava Autostrade - ha spiegato Toti - la società si è presentata alla struttura commissariale per dirci che sta lavorando alla messa in sicurezza e demolizione dell'intero manufatto, che può svolgersi con diverse procedure e diversi impatti sull'area". "Il piano - ha proseguito - dovrà essere sottoposto prima alla Procura, perché serve il dissequestro dei tronconi del ponte, e poi andrà sottoposto ai nostri tecnici, quindi andrà in giunta. Le esigenze di giustizia non intralceranno i lavori per la demolizione e la ricostruzione del ponte".



"Uso dell'esplosivo? Non è detto" - "Anche se si procederà con esplosioni, per la demolizione del ponte, e non è detto che questo avvenga, al momento non sappiamo quanto questo impatterà sulle abitazioni sottostanti", ha aggiunto Toti. "E' un'opera complessa l'abbattimento, tanto quanto la sua costruzione e si incrocia con tante variabili, dal traffico alla presenza degli stabilimenti. Ci sono tante ipotesi potrebbero anche cambiare in corso d'opera", ha sottolineato.



"Non sappiamo quante case da demolire" - "Noi restiamo convinti che ci vorrà un anno di tempo tra l'abbattimento e la costruzione di un nuovo ponte. Credo che la demolizione totale del manufatto comporterà più tempo del previsto. Questo dipende anche dal piano", ha detto il governatore della Liguria. "Noi non sappiamo come reagirà il ponte alle sollecitazioni né cosa comporterà il piano, quali sono le traiettorie di crollo durante la demolizione, cosa comportera' la messa in sicurezza. Direi una bugia se dicessi quali case verranno abbattute, in quale sequenza e quanti potranno rientrare", ha aggiunto.



Il sindaco di Genova: "La zona rossa sarà in progressione" - Con i lavori per il piano di abbattimento del ponte Morandi "le zone rosse saranno in progressione, c'è una zona rossa ora e poi ci sarà una serie di zona rossa" in relazione al piano di smantellamento. Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci. "E' un work in progress", ha aggiunto. Bucci ha anche annunciato che il numero delle case assegnate agli sfollati è salito a 19 ed ha ricordato che se alcune famiglie decidono di andare in affitto trovandosi una casa in maniera autonoma ha diritto al rimborso. Nei giorni scorsi era stato detto che il contributo era fino a 900 euro.



Ferrazza e Brencich lasciano la commissione d'inchiesta - Intanto il professor Antonio Brencich ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul crollo del ponte Morandi. Allo stesso tempo il ministro Danilo Toninelli "ha dato mandato per la revoca dall'incarico di presidente della stessa commissione per l'architetto Roberto Ferrazza, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda".