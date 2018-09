Crollo Genova, Autostrade: "Contributo di 500 euro per gli studenti"

"A partire dal 4 settembre gli studenti genovesi, di ogni ordine e grado, che vivono in famiglia o da soli all'interno della Zona Rossa, potranno ricevere dalla società un contributo economico di 500 euro a testa". E' quanto annunciato da Autostrade per l'Italia per sostenere chi è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione a causa del crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto.