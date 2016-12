Corteo Ilva,traffico Genova in tilt

Secondo giorno di proteste dei lavoratori dell'Ilva di Genova. Sull'autostrada A7 è stato chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A7-A10 e Genova a causa della manifestazione. In città traffico in tilt per il corteo che, dopo essere uscito dallo stabilimento occupato, ha raggiunto l'elicoidale di San Benigno bloccando la strada sopraelevata. Sono circa 400 operai scesi in piazza con 4 mezzi per chiedere garanzie sul loro futuro.