Continua l'emergenza, nuovo nubifragio su Genova: allerta fino alle 24 di lunedì

15:48 - Liguria nel caos a causa del maltempo. Un nuovo nubifragio si sta infatti abbattendo su Genova. Gli uomini dell'esercito, intanto, sono al lavoro a Campo Ligure e a Montoggio per mettere in sicurezza le aree vicine agli argini dei fiumi per limitare eventuali danni da nuove piene. Sono ormai mille i sacchi di sabbia riempiti e posizionati dai militari che stanno lavorando fianco a fianco con la popolazione.