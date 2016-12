Concorso in malversazione, il cardinale Calcagno indagato dalla Procura di Savona

Il cardinale Domenico Calcagno, ex vescovo di Savona, è indagato per concorso in malversazione nella gestione dell'Istituto di sostentamento del clero della diocesi ligure. Per la procura, Calcagno avrebbe avallato la strategia dell'allora presidente dell'Istituto, don Pietro Tartarotti e del vice, Gianmichele Baldi, indagati per malversazione. "Sono sereno, attendo fiducioso l'evolversi della vicenda", ha fatto sapere il cardinale.