Con quasi 50mila euro in aeroporto

Nascondeva oltre 47mila euro in contanti nel suo bagaglio e con quel carico prezioso si stava imbarcando all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova in direzione Regno Unito. Ma i funzionari della Sezione Operativa dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno intercettato l'uomo, un italiano residente all'estero, e lo hanno multato, come recita la normativa, di 5.569.