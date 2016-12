Non più 'disastro ambientale doloso', ma solo ' colposo ', per il mancato controllo delle emissioni inquinanti. L'avviso di chiusura delle indagini ridimensiona fortemente la portata dell'inchiesta sulla " Tirreno Power " di Vado Ligure , vicino a Savona: gli indagati passano da 84 a 27 , in pratica solo i vertici aziendali. Gli effetti degli agenti inquinanti, che sarebbero stati emessi dalla centrale a carbone, avrebbero causato - secondo la Procura - più di 600 morti e oltre 2400 ricoveri per malattie respiratorie fra il 2005 e il 2010.



Dal marzo 2014 i gruppi a carbone della centrale sono sotto sequestro per violazione dei limiti delle emissioni, e la società ha annunciato che non intende investire per rimetterli in funzione. Le condotte colpose attribuite agli indagati sono in particolare riconducibili al mancato controllo della qualità di tali emissioni.