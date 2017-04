Certificati navi irregolari: domiciliari a 2 funzionari, interdizione per 2 ufficiali

Ai domiciliari sono finiti i due ingegneri Marco Benzi e Giorgio Ceroni, mentre l'interdizione è scattata per il capitano di fregata Marco Noris e il capitano di vascello Antonio Sartorato. Le accuse per tutti sono di falso in atto pubblico. In particolare, i due ingegneri non avrebbero certificato le anomalie sulla Jolly Nero e avrebbero rilasciato false certificazioni in generale per le navi della compagnia Messina.



Al vaglio degli inquirenti anche la documentazione della Norman Atlantic, il traghetto che prese fuoco il 28 dicembre 2014 nel canale di Otranto (9 morti e vari dispersi). Anche in quel caso la certificazione era stata rilasciata dal Rina.