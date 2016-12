Cassazione: no condanna don Seppia

09:59 - E' da rifare il processo d'Appello per don Riccardo Seppia che era stato condannato a 9 anni sei mesi e 20 giorni per reati legati alla pedofilia e alla cessione di stupefacenti. Lo ha deciso la Cassazione che ha riqualificato il reato di tentata induzione alla prostituzione minorile in tentati atti sessuali con minorenne ed ha annullato la sentenza impugnata dalla difesa relativa alla continuazione e alla determinazione della pena.