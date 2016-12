12:58 - La Gdf di Genova ha sequestrato in via preventiva beni immobili, disponibilità finanziarie e preziosi per 29 milioni di euro riconducibili all'ex presidente di Carige Giovanni Berneschi e ad alti dirigenti del Centro fiduciario già colpiti da ordinanze di custodia cautelare. Tra i beni sequestrati anche 47 unità immobiliari, fra cui la villa di Ortonovo (La Spezia) della famiglia Berneschi.