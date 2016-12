Carige, chiesti sei anni per l'ex presidente Giovanni Berneschi

Sei anni di carcere per l'ex presidente di banca Carige Giovanni Berneschi. E' la richiesta fatta dal pm Silvio Franz, al termine della requisitoria nel processo per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. L'inchiesta portò proprio all'arresto, il 22 maggio 2014, del numero uno dell'istituto di credito e di altre sei persone. "Me lo aspettavo, non c'è nulla da commentare", ha detto Berneschi all'uscita dall'aula.