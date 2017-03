Camion travolge sette operai sulla A10: due vittime, altre cinque persone coinvolte

Un mezzo pesante ha travolto quattro operai che stavano lavorando in un cantiere sulla A10 Genova-Savona, nel tratto fra Albissola e Celle Ligure, uccidendone due sul colpo, mentre gli altri sono rimasti feriti. Uno è in gravi condizioni, mentre un altro collega è stato portato in ospedale a Savona in codice giallo. Feriti lievemente anche i due passeggeri dell'auto che il Tir ha mandato fuori strada e l'autista del mezzo pesante. Il tratto del'autostrada dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso in direzione di Genova.