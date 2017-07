Bimbo finisce in acqua e rimane incastrato sotto un masso: annegato

E' morto annegato il bambino di 10 anni, finito in uno specchio d'acqua, nel parco Capanne di Marcarolo (Alessandria), al confine tra Piemonte e Liguria. Una tragica fatalità, secondo la ricostruzione dei soccorritori al lavoro nell'area impervia. Il piccolo era seduto su un masso che ha ceduto e, rotolando, lo avrebbe trascinato nello specchio d'acqua. Era in vacanza e l'incidente sarebbe avvenuto sotto lo sguardo terrorizzato degli amici.

Secondo quanto accertato, il minore era in compagnia di un gruppo di coetanei, ospiti di una colonia estiva in zona. Sul luogo dell`incidente, si legge in una nota, non vi era copertura telefonica, ed alcuni presenti sono andati in una zona dove chiamare i soccorsi e sono stati messi in contatto con la Centrale Operativa di Torino del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte) che ha inviato sul posto l`eliambulanza del 118.