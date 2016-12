Banca versa per errore 45mila euro a un pensionato: lui li spende, l'istituto ora gli trattiene pensione

L'accredito a sorpresa e le rassicurazioni della banca - Tutto ha inizio nell'agosto del 2015, quando il pensionato scopre la lieta sorpresa: sul conto corrente gli sono stati accreditati 44.964,03 euro. L'anziano, che tra l'altro proprio in quel periodo attendeva un bonifico dall'estero come risarcimento per un incidente occorso a un suo parente, chiede al cassiere e a un funzionario conferma della regolarità del bonifico. E quanto tutte le rassicurazioni arrivano, decide di investire il denaro. "Dopo aver ricevuto garanzia che l'Iban utilizzato era proprio il suo - spiega l'avvocato Mario Leone, difensore dell'anziano - ne ha approfittato per chiudere un paio di finanziamenti e per fare qualche altra spesa".



Il braccio di ferro con la banca - Una ventina di giorni dopo, arriva la doccia fredda: la banca convoca il pensionato per avvisarlo che quei soldi non erano destinati a lui, ma ad un altro correntista ligure che aveva un Iban simile. "Il mio cliente, tuttavia, aveva già speso tutto - spiega il legale - ma si era impegnato a restituire il credito, a due o trecento euro al mese, che avrebbe trattenuto, con sacrificio, dalla pensione minima di 780 euro al mese". L'accordo, tuttavia, salta e l'istituto di credito presenta richiesta di inserimento del nominativo dell'anziano nella "centrale rischi", la cosiddetta black-list dei correntisti insolventi. Il braccio di ferro, continua.