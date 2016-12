Bagnasco: mai morti in nome di Dio

11:32 - "Verrà il giorno in cui Dio chiederà conto a chi ha ucciso nel suo nome, e a chi nulla ha fatto per fermare lo sterminio" e noi, "come uomini e come cristiani, non possiamo tacere". Lo ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco durante la messa per la Pasqua celebrata nel capoluogo ligure.

Le persecuzioni dei cristiani non avvengono soltanto fuori dall'Europa. "In Occidente la persecuzione non fa strage di sangue, è più subdola e passa attraverso non le armi ma le carte. In nome dell'uomo e della libertà si vuole distruggere l'uomo", ha detto il cardinale Bagnasco.



"I martiri cristiani in tante parti del mondo sono anche privati di tutto e uccisi - ha concluso Bagnasco -. Per questo i cristiani d'Occidente devono essere "testimoni non pusillanimi, non vili, ma umilmente fieri e lietamente coraggiosi".