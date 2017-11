Atterraggio di emergenza per un volo Klm all'aeroporto di Genova

Atterraggio di emergenza in via precauzionale all'aeroporto di Genova per un volo Klm partito da Amsterdam e diretto a Cagliari. La causa è stata un improvviso abbassamento della pressione in cabina, provocata da una non frequente anomalia al sistema di pressurizzazione. I 91 passeggeri a bordo, perlopiù olandesi, per respirare hanno dovuto indossare le mascherine dell'ossigeno scese automaticamente ad altezza del viso. Ma tutto è andato bene.