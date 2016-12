Attentato Adinolfi:condanne restano

Confermate dalla Cassazione, con un lieve sconto di pena, le condanne per i due militanti del Fai che il 7 maggio del 2012 spararono alle gambe dell'ingegner Roberto Adinolfi, manager dell'Ansaldo nucleare, a Genova. Alfredo Cospito è stato condannato a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni (in appello 10 anni e 8 mesi) e Nicola Gai a 8 anni, 8 mesi e 20 giorni (in appello 9 anni e 4 mesi).