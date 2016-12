foto Ansa

10:07

- Dimenticata per quattro ore sullo scuolabus. E' la sorte toccata a una bimba di 3 anni, inspiegabilmente sola sul bus. L'episodio è accaduto giovedì a Lerici, nello Spezzino. Quando l'autista ha visto la bimba seduta sui sedili in fondo, l'ha subito consegnata alla polizia municipale. La Procura ha intenzione di vederci chiaro per accertare eventuali responsabilità.