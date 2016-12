Peschereccio fa naufragio, pescatore eroe nuota per ore e fa salvare il compagno

foto LaPresse

08:47

- Un peschereccio di sette metri è naufragato lunedì sera davanti a Voltri, in provincia di Genova. Un pescatore ha nuotato per un miglio nel mare agitato e, arrivato a riva, ha chiesto aiuto, permettendo di salvare il compagno rimasto in acqua, aggrappato ad un piccolo salvagente per sei ore: l'uomo è stato recuperato dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco, e ricoverato per ipotermia.