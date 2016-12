foto Ansa

- Un uomo di 51 anni si è ucciso impiccandosi nel suo ufficio, in pieno centro di Genova. Secondo alcune persone a lui vicine, il dipendente della Carena Costruzione Spa, era depresso e temeva di perdere il suo posto di lavoro, anche se gli era stato assicurato che per lui non c'era nessun rischio. "Il suo ruolo non è mai stato in discussione - dice l'a.d. dell'impresa, Francesco Perri -. Non capisco il suo gesto".