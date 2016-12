Sfigurata con l'acido, arrestato l'ex marito

foto Ansa Correlati L'aggressione a metà agosto 08:23 - Svolta nelle indagini sull'aggressione con l'acido ai danni di una donna di 46 anni avvenuta il 12 agosto a Genova. I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Toscano, 49 anni, ex marito della vittima, Domenica Mimma Foti. L'uomo, un manovale disoccupato, è accusato di stalking, mentre resta indagato per lesioni gravi in merito all'aggressione. - Svolta nelle indagini sull'aggressione con l'acido ai danni di una donna di 46 anni avvenuta il 12 agosto a Genova. I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Toscano, 49 anni, ex marito della vittima, Domenica Mimma Foti. L'uomo, un manovale disoccupato, è accusato di stalking, mentre resta indagato per lesioni gravi in merito all'aggressione.

La donna fu ferita con il lancio di acido in faccia all'ospedale Galliera di Genova, dove lavorava come addetta alle pulizie per conto di una cooperativa. A Toscano il pm Giovanni Arena contesta una serie di atti persecutori nei confronti della donna, che mai erano stati denunciati. L'uomo, riconosciuto dalla ex moglie nelle immagini delle telecamere come il suo aggressore, resta indagato per lesioni gravi legate a quel gesto. La donna era stata colpita ad un occhio dall'acido.