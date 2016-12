foto Ansa

- Un Tir polacco che trasportava datteri è andato a fuoco sulla A10, tra Bordighera e Sanremo, provocando un vasto incendio nei boschi vicini, per cui sono stati utilizzati anche 2 elicotteri. Illeso l'autista del camion, mentre 2 vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale in seguito a colpi di calore. In autostrada si è formata una coda di 10 chilometri e agli automobilisti bloccati la Protezione civile ha distribuito acqua e viveri.