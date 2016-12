Donna ferita con l'acido, ripreso l'aggressore

foto Ansa

16:14

- Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sull'aggressione alla 46enne colpita con una sostanza acida al volto e alle braccia nell'ospedale Galliera di Genova. I carabinieri, visionando le riprese della videosorveglianza, hanno individuato l'immagine di un uomo ad un'ora e in un luogo compatibile con il momento in cui è avvenuto il fatto. L'aggressore, come descritto dalla vittima, aveva un cappellino e indossava una tuta.