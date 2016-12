Giallo a Savona, cadavere di uomo in strada

foto Ansa

- E' giallo a Balestrino, borgo antico del Savonese, per il ritrovamento del cadavere di un uomo sui 30-40 anni, nudo e con ferite da taglio in diverse parti del corpo. I carabinieri non escludono l'ipotesi dell'omicidio né quella del suicidio. Ancora sconosciuta l'identità della vittima, che non aveva documenti con sé. Il corpo è stato ritrovato in uno dei vicoli della parte abbandonata del paese, un'area che per il rischio di frane è disabitata.