foto Ansa

10:59

- Due automobiliste sono rimaste ferite in autostrada nel tentativo di evitare uno scooter perso dal conducente di un furgone che lo trasportava su un carrello. E' accaduto sulla A26 tra Masone e Genova Voltri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale le due donne erano alla guida di due auto che si sono tamponate nel tentativo di evitare lo scooter. Non sono in pericolo di vita.