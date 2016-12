Pusher morto in caserma, fu asfissia violenta

foto Ansa 19:49 - Bohli Kayes, il pusher tunisino 35enne morto nella caserma di Riva Ligure il 6 giugno, è deceduto per una asfissia violenta causata da una pressione sulla cassa toracica. E' il risultato dell'autopsia. Per gli inquirenti i tre carabinieri che lo hanno arrestato possono avergli premuto il torace impedendogli di respirare. "E' una grave responsabilità dello Stato", dice il pm di Sanremo. I militari dell'Arma sono indagati per omicidio colposo. - Bohli Kayes, il pusher tunisino 35enne morto nella caserma di Riva Ligure il 6 giugno, è deceduto per una asfissia violenta causata da una pressione sulla cassa toracica. E' il risultato dell'autopsia. Per gli inquirenti i tre carabinieri che lo hanno arrestato possono avergli premuto il torace impedendogli di respirare. "E' una grave responsabilità dello Stato", dice il pm di Sanremo. I militari dell'Arma sono indagati per omicidio colposo.

Sul corpo di Kayes non sono state riscontrate fratture. La pressione sul torace o su altre parti del corpo ha causato prima la morte cerebrale per asfissia, poi quella fisica, sostiene il medico legale, Simona del Vecchio, che ha consegnato la perizia in tribunale a Sanremo.



Il pm: "Grave responsabilità dello Stato" - "Di questa morte lo Stato deve farsi carico. Si tratterà di un brutto processo", ha detto il procuratore Cavallone. Ipotizzando che la morte cerebrale possa essere avvenuta già lungo il percorso dal luogo dell'arresto alla caserma, il pm ha lanciato un appello affinché chiunque abbia visto o sentito qualcosa, si faccia avanti. Sia il Consolato tunisino in Italia sia i familiari di Kayes hanno chiesto di ottenere copia del referto dell'autopsia.



La morte dopo l'arresto - I carabinieri, che indagavano su un presunto spaccio di stupefacenti tra gli scaffali di un supermercato di Riva Ligure, fermarono il tunisino dopo un inseguimento addosso aveva pochi grammi di eroina. L'uomo morì poco dopo. I tre carabinieri rimangono indagati per omicidio colposo mentre nei confronti del civile che avrebbe aiutato i militari dell'Arma a fermare l'uomo in fuga, trattenendogli le caviglie, non risulta alcun provvedimento.