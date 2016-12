Albenga, Ischia, Firenze: tre donne picchiate

foto LaPresse 11:04 - Un muratore di 37 anni è stato arrestato ad Albenga, nel Savonese, per aver picchiato a calci e pugni la convivente di 39 anni. La donna è stata costretta a farsi medicare in ospedale. Sono stati i vicini di casa, intorno alle 2.30, ad avvertire i carabinieri che sono intervenuti nell'alloggio della coppia, che ha due figli. L'uomo non ha opposto resistenza, ed è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. - Un muratore di 37 anni è stato arrestato ad Albenga, nel Savonese, per aver picchiato a calci e pugni la convivente di 39 anni. La donna è stata costretta a farsi medicare in ospedale. Sono stati i vicini di casa, intorno alle 2.30, ad avvertire i carabinieri che sono intervenuti nell'alloggio della coppia, che ha due figli. L'uomo non ha opposto resistenza, ed è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Altro caso di violenza domestica a Firenze. Il marito la picchiava e le impediva di uscire di casa, ma lei, dopo l'ennesima aggressione, è riuscita a scappare col figlio di pochi anni e a rifugiarsi in un ristorante per chiamare i carabinieri. L'uomo, un romeno di 26 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. La moglie, sua connazionale, è stata medicata al pronto soccorso e dimessa con dieci giorni di prognosi per lesioni multiple.



Stesso copione nel Napoletano - Non gli rispondeva più al telefono perché voleva troncare la relazione. E' per questo che ad Ischia una donna è stata picchiata con calci e pugni dal suo ex. E' accaduto nel comune di Lacco Ameno dove i carabinieri della stazione di Casamicciola hanno arrestato per maltrattamenti familiari e lesioni gravi, Sora Marin, 47 anni, del luogo. L'uomo è stato bloccato immediatamente dopo che, al culmine di una lite, aveva colpito più volte, con calci e pugni, l'ex compagna "colpevole" di non volerne sapere più niente di lui.