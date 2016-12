foto Ansa

17:18

- Un 50enne, che stava passeggiando vicino a un muretto, ha avuto un malore ed è morto nella zona di Genova Bolzaneto. L'uomo si è accasciato per terra, in un giardino privato. A trovare il cadavere è stato il padrone di casa rientrato per il pranzo: il corpo era in un'aiuola. Sul posto si sono recati gli inquirenti e il medico legale. Probabilmente il grande caldo ha concorso alle cause della morte.