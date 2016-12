foto Ansa

- Un piccolo arsenale è stato scoperto ad Arenzano a bordo di una Fiat 500 di colore rosso presa a noleggio a Milano da un marocchino di 24 anni regolarmente in Italia: 8 fucili da caccia e una pistola beretta calibro 9 provento di furti in ville del Basso Piemonte. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri. Si indaga per scoprire chi erano i destinatari del carico di armi.