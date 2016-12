foto Ap/Lapresse

23:00

- Attesa infinita in aeroporto a Genova per 130 passeggeri in partenza per Olbia costretti a trascorrere quasi quindici ore nello scalo a causa di un guasto a un velivolo di Meridiana. I passeggeri hanno denunciato di "essere rimasti ore senza informazioni" e "alla fine, esasperati", hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. A scatenare il caso del fumo visto da un passeggero sull'ala del velivolo.