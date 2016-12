foto LaPresse

21:33

- E' stato rintracciato grazie ad alcuni testimoni lo yacht che avrebbe travolto e ucciso la bagnante a Camogli. Il proprietario che era al timone ha dichiarato agli uomini della capitaneria di non essersi accorto di nulla. Resta da capire se la donna sia stata investita in una zona dove la barca poteva navigare, oltre i 200 metri dalla riva, oppure in un punto interdetto. La vittima che aveva una fede al dito non è ancora stata identificata.