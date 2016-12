Camogli, donna travolta e uccisa da barca

foto Ansa 08:50 - Una bagnante è stata investita e uccisa da una imbarcazione a Camogli. Il corpo della donna, che presenta profonde ferite compatibili con l'urto contro un'elica, è stato avvistato da terra da alcuni passanti non distante dal porticciolo. La Capitaneria ha già individuato l'imbarcazione coinvolta e sentito chi era al timone, che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. La vittima è stata praticamente decapitata. - Una bagnante è stata investita e uccisa da una imbarcazione a Camogli. Il corpo della donna, che presenta profonde ferite compatibili con l'urto contro un'elica, è stato avvistato da terra da alcuni passanti non distante dal porticciolo. La Capitaneria ha già individuato l'imbarcazione coinvolta e sentito chi era al timone, che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. La vittima è stata praticamente decapitata.

La vittima dell'investimento sarebbe una donna tra i trenta e i quaranta anni, con una fede al dito, ma al momento il riconoscimento è difficile. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata investita da una imbarcazione mentre nuotava al di fuori del porticciolo di Camogli.







Forse identificato lo yacht investitore - Non è ancora chiaro se l'incidente sia avvenuto in un'area di mare dove il passaggio delle barche è consentito o meno. Del caso si stanno occupando capitaneria di Porto e carabinieri. Grazie ad alcuni testimoni che hanno annotato la targa e il modello, è stato rintracciato lo yacht che potrebbe aver investito la bagnante. Si tratta di un cabinato Aprea Mare di 10 metri che avrebbe investito la donna in uscita dal porto di Camogli. L'uomo che era al timone, un marittimo di 40 anni in servizio al porto di Camogli, ha riferito alla capitaneria di non essersi accorto di nulla. I mezzi di soccorso stanno ancora raccogliendo reperti in mare.



Ha cercato di segnalare la sua presenza - Secondo le testimonianze la donna stava nuotando in direzione di ponente e si sarebbe accorta dell'arrivo del motoscafo: avrebbe cercato di segnalare la propria presenza in acqua agitando una mano, inutilmente. Il motoscafo l'ha colpita in pieno, straziandola.