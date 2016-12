foto Ap/Lapresse

00:31

- Un sub genovese di 26 anni è deceduto durante un'immersione avvenuta davanti alla diga Foranea del porto di Genova. Il sub si era immerso assieme ad altri cinque amici, quando improvvisamente è stato colto da malore. A dare l'allarme, alla Capitaneria di Porto, sono stati gli stessi compagni dopo essere riemersi per raggiungere l'imbarcazione d'appoggio da cui hanno chiesto aiuto.