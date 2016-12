foto Ap/Lapresse

- Uno stalker 25enne al quale erano scaduti gli arresti domiciliari è andato casa della ex e le ha detto "ora posso picchiarti quando e come voglio". E' successo alla Spezia, dove la ragazza, una ventenne che il giovane molestava da oltre un anno, ha subito avvertito i carabinieri e ha sporto una nuova denuncia per la minaccia. Così, i militari su mandato del gip hanno nuovamente arrestato il ragazzo.