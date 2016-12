Maltempo, trombe d'aria su Liguria e Lomellina

foto Da video Correlati Meteo, Italia divisa in due: ancora caldo al Sud Al Nord i temporali allentano la morsa dell'afa 17:41 - Una tromba d'aria si è abbattuta su Sanremo provocando due feriti non gravi e danni per centinaia di migliaia di euro alle strutture balneari e all'arredo urbano. I feriti sono un'anziana travolta dai vetri di una porta finestra frantumatasi in camera da letto a causa del vento e un commercialista scivolato mentre tentava di chiudere una finestra. Ad avere la peggio sono stati gli stabilimenti del lungomare devastati da pioggia e vento. - Una tromba d'aria si è abbattuta su Sanremo provocando due feriti non gravi e danni per centinaia di migliaia di euro alle strutture balneari e all'arredo urbano. I feriti sono un'anziana travolta dai vetri di una porta finestra frantumatasi in camera da letto a causa del vento e un commercialista scivolato mentre tentava di chiudere una finestra. Ad avere la peggio sono stati gli stabilimenti del lungomare devastati da pioggia e vento.

Litorale martoriato - Il vento ha spazzato via: sdraio, campetti da ping pong e gazebo, abbattendo tendoni e ombrelli. Una palma abbattuta dal vento ha provocato numerosi danni nel dehor di un vicino ristorante. Danni anche in strada Rocca, dove sono stati abbattuti diversi alberi e in località Madonna della Costa. Si contano danni per centinaia di migliaia di euro. I vigili del fuoco sono intervenuti per eliminare gli alberi caduti in strada mentre alcuni cassonetti, sollevati dalla furia del vento, si sono schiantati contro le auto in sosta. Anche a Ventimiglia il forte vento ha provocato l'abbattimento di alcuni alberi caduti in strada. Acquazzoni e forte vento anche nell'entroterra savonese. Il vento ha provocato danni anche a Bardineto, mentre a Albenga il vortice ha spazzato via tegole e cornicioni.



Colpito anche il Milanese - Una tromba d'aria si è abbattuta anche a nord della Provincia di Milano, nella zona di Trezzo sull'Adda. Almeno due gli interventi del 118: uno in un'azienda di Trezzo sull'Adda e uno in una ditta della vicina Grezzago dove tre persone sarebbero rimaste ferite.



Anche nel Pavese - Una violenta tromba d'aria ha colpito anche Vigevano in provincia di Pavia e parte del territorio della Lomellina. Per quasi venti minuti una vera e propria tempesta di acqua e vento si è riversata su questa zona della bassa Lombardia. A Vigevano un albero è finito contro un treno (colpendo il locomotore) che stava entrando in stazione: fortunatamente non si sono registrati feriti né danni particolari, ma la linea Vigevano-Mortara è stata interrotta per alcune ore. A Robbio un pino, abbattuto dal vento, è finito sull'edificio che ospita la scuola media.







Nubifragio in Piemonte - A causa del nubifragio abbattutosi su tutta la Regione, la circolazione ferroviaria è stata rallentata nel Nord Ovest. Molti i rami e gli alberi che si sono abbattuti sui binari. Le Ferrovie dello Stato hanno reso noto che sono state interessate le linee Torino -Bardonecchia-Modane e Torino-Susa tra Collegno e Torino San Paolo. Rallentamenti fino a 20 minuti. Un albero è caduto sulla sede ferroviaria nei pressi di Biella interrompendo la circolazione sulle linee Biella-Novara e Biella -Santhià.



Piogge torrenziali anche in Toscana - Bomba d'acqua su Arezzo, con decine di garage e scantinati allagati. L'acquazzone, che ha oscurato il cielo per un quarto d'ora, ha provocato un crollo all'interno di un capannone che ospita un supermercato, immediatamente evacuato per sicurezza. Anche a Siena i vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate, soprattutto per rami caduti, a causa di un breve ma violento scroscio d'acqua. Situazione difficile in Valdichiana, dove una tromba d'aria ha fatto cadere diversi alberi: a Foiano della Chiana tre auto sono rimaste schiacciate. Un albero è caduto anche sulla carreggiata del raccordo Arezzo-Battifolle, dove il traffico è stato provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni. Un altro albero è caduto sulla Firenze-Siena, all'altezza dell'Impruneta. Nell'Aretino, il centralino dei vigili del fuoco è stato letteralmente preso d'assalto dagli utenti. Decine e decine gli interventi in atto.



Alberi abbattuti a Mandello del Lario - L'ondata di maltempo ha causato danni anche in provincia di Lecco e soprattutto nella zona rivierasca del Lago di Como a nord della città. Maggiormente colpita è stata Mandello del Lario (Lecco) dove si è abbattuta una tromba d'aria con raffiche di vento fino a cento chilometri all'ora. Danni soprattutto per le bancarelle del mercato settimanale, inoltre un grosso ippocastano è rovinato al suolo, distruggendo l'auto di una coppia di Lissone (Monza e Brianza) in vacanza in questi giorni nella zona. L'auto era in sosta e senza nessuno a bordo. Allagamenti si sono registrati in varie altre zone della provincia con rallentamenti per il traffico lungo le principali direttrici di marcia e il collegamento con la provincia di Sondrio.