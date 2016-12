foto Ansa

19:11

- Un bambino di nove anni, Diego M., della zona di Rivarolo, nel Genovese, è morto nella notte dopo aver accusato un malore. A dare l'allarme è stata la madre, dopo che lo ha notato in preda alle convulsioni. Trasferito in ambulanza all'ospedale pediatrico Gaslini, è deceduto in mattinata. Il bambino, rientrato da pochi giorni da un campo estivo, godeva di ottima salute. La Procura di Genova deciderà lunedì se disporre l'autopsia.