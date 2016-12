foto Ansa

- Rosa C., 44enne con precedenti penali, è stata arrestata per tentato omicidio: al termine di una lite la donna ha accoltellato il convivente di 35 anni, mentre stava dormendo nel letto con il loro figlio. L'episodio è accaduto ad Arenzano (Genova). Colpito al fianco, alla schiena, al collo e al polpaccio, l'uomo è riuscito a fuggire per strada e a dare l'allarme: è stato ricoverato presso l'ospedale di Voltri. La donna era in evidente stato di ubriachezza.