foto Vigili del Fuoco

01:08

- Attimi di apprensione a Quinto nel levante di Genova per un incendio che ha coinvolto una struttura per anziani. A prendere fuoco è stato un'apparecchiatura sanitaria molto probabilmente a causa di un corto circuito. A dare l'allarme sono stati alcuni inservienti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per precauzione alcuni anziani sono stati trasferiti per qualche ora in un'altra ala dell'edificio.