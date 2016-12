Ruba della carne, anziana condannata a 2 mesi

foto LaPresse

- “La pensione non basta, mi mancano i soldi per comprare carne e pane”. Con questa motivazione un’anziana di Genova ha giustificato il furto compiuto in un supermercato del capoluogo ligure. Il giudice, però, non ha ceduto alla compassione, condannando l’80enne a due mesi di reclusione.