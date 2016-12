Chiavari, mandato arresto per Maurizio Raggio, "Sottrasse beni Vacca Agusta", ma è latitante

foto Ap/Lapresse

22:49

- Il gip del tribunale di Chiavari su richiesta del procuratore Francesco Cozzi ha emesso un ordine di arresto per Maurizio Raggio, ex compagno della contessa Francesca Vacca Agusta, per frode in mancate tasse e sottrazione di beni ereditati dalla nobildonna. La notizia è stata confermata dal procuratore Cozzi: "Maurizio Raggio è da considerarsi latitante", ha aggiunto.